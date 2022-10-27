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Законодательство РК

Парламент принял закон об амнистии участников январских событий

Казахстан январь трагедия закон амнистия Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, законопроект инициирован депутатами и разработан во исполнение поручения главы государства в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

Целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков, – говорится в информации.

Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Отмечается, что законопроект предусматривает перечень статей Уголовного кодекса, подпадающих под действие акта гуманности, условия и порядок применения амнистии, а также закрепляет компетенцию правительства и местных исполнительных органов по реализации мер по размещению, трудоустройству освобождаемых лиц, оказанию им социальной и иной помощи.

Также документом предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенное судами наказание на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, – указывается в заключении Сената.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

В целом, как полагают разработчики, принятие проекта окажет положительное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране.

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

В Генпрокуратуре РК сообщали, что в общем под амнистию подпадут около 1,5 тыс. человек.

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