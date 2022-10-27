Парламент принял закон об амнистии участников январских событий

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, законопроект инициирован депутатами и разработан во исполнение поручения главы государства в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

Целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков, – говорится в информации.

Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Отмечается, что законопроект предусматривает перечень статей Уголовного кодекса, подпадающих под действие акта гуманности, условия и порядок применения амнистии, а также закрепляет компетенцию правительства и местных исполнительных органов по реализации мер по размещению, трудоустройству освобождаемых лиц, оказанию им социальной и иной помощи.

Также документом предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенное судами наказание на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, – указывается в заключении Сената.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

В целом, как полагают разработчики, принятие проекта окажет положительное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране.

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

В Генпрокуратуре РК сообщали, что в общем под амнистию подпадут около 1,5 тыс. человек.