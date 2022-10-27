В Шымкенте вымогатели грозились убить бизнесмена

В Шымкенте полицейские задержали вымогателей. Они угрожали расправой предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

Также двое подозреваемых отобрали у бизнесмена автомашину Toyota Camry-70.

Оперативники установили личности подозреваемых. Оба оказались жителями города, один из которых ранее неоднократно судимый. Одного задержали по месту жительства, а подельника взяли в одной из гостиниц.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, у них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогостоящий телефон.

Подозреваемые находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.

Также полицейскими установлено, что задержанные в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента.

Оперативники проверяют причастность этой преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

3 октября жителя Алматы похитили с территории жилого комплекса. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином.