В Шымкенте вымогатели грозились убить бизнесмена
Также двое подозреваемых отобрали у бизнесмена автомашину Toyota Camry-70.
Оперативники установили личности подозреваемых. Оба оказались жителями города, один из которых ранее неоднократно судимый. Одного задержали по месту жительства, а подельника взяли в одной из гостиниц.
Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, у них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогостоящий телефон.
Подозреваемые находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.
Также полицейскими установлено, что задержанные в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента.
Оперативники проверяют причастность этой преступной группы к другим аналогичным преступлениям.
3 октября жителя Алматы похитили с территории жилого комплекса. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином.