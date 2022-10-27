Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте вымогатели грозились убить бизнесмена

В Шымкенте вымогатели грозились убить бизнесмена Фото: polisia.kz
В Шымкенте полицейские задержали вымогателей. Они угрожали расправой предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

Также двое подозреваемых отобрали у бизнесмена автомашину Toyota Camry-70.

Оперативники установили личности подозреваемых. Оба оказались жителями города, один из которых ранее неоднократно судимый. Одного задержали по месту жительства, а подельника взяли в одной из гостиниц.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, у них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогостоящий телефон.

Подозреваемые находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.

Также полицейскими установлено, что задержанные в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента.

Оперативники проверяют причастность этой преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

3 октября жителя Алматы похитили с территории жилого комплекса. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином.

Читайте также

В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу

На западе Казахстана подросток угнал машину родственника

Полицейские спасли заблудившихся пастухов от гибели в Костанайской области

Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах 26 октября
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления