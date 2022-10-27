Сарвиноз Миркадирова стала чемпионкой турнира по настольному теннису в Египте

Спортсменка из Туркестанской области Сарвиноз Миркадирова завоевала золотую медаль международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo-2022, который проходит в Египте, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Казахстанской федерации настольного тенниса, Сарвиноз Миркадирова стала победительницей турнира в возрастной группе 17 лет, где выступали 37 участниц.

Подопечная Евгения Тимченко одержала две победы в подгруппе, затем в основной сетке соревнований обыграла представительниц Каира – Канзи Фази, Мариям Хусейн и Роа Заки.

В финале Сарвиноз была сильнее немки Жозефины Нейманн – 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:7). Плюс к этому южноказахстанка завоевала серебряную медаль в возрастной категории 19 лет.

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