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Генпрокуратура: Кайрат Кудайберген и Дикий Арман амнистии не подлежат

Генпрокуратура: Кайрат Кудайберген и Дикий Арман амнистии не подлежат Фото: Instagram/kudaibergen_kairat, Instagram/armandzhumageldiev
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев заявил, что не подлежат амнистии бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Арман Джумагельдиев, известный более как Дикий Арман, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в отношении 20 граждан, в том числе Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, возбуждены уголовные дела за организацию беспорядков.

Они (Арман и Кайрат. - Прим. ред.) не попадают под амнистию, потому что амнистии подлежат только участники.Асет Чиндалиев

Замгенпрокурора уточнил, что около 700 участников январских беспорядков подлежат амнистии.

Но 20 человек, устроивших беспорядки, под амнистию не подпадут.Асет Чиндалиев

Он добавил, что Кайрат Кудайберген обвиняется в организации беспорядков.

27 октября депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.

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