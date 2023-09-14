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В Алматы началось слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена Фото: Instagram/armandzhumageldiev, Instagram/kudaibergen_kairat
В Алматы 14 сентября 2023 года началось первое судебное заседание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительное слушание проходит в СИЗО – исправительном учреждении №72 КУИС МВД РК.

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Фото: Zakon.kz

Всего на скамье подсудимых 45 человек, включая Дикого Армана и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена.

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Фото: Zakon.kz

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Фото: Zakon.kz

Судья процесса – Асхат Аширбеков.

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Фото: Zakon.kz

В первой половине дня суд устанавливал личности подсудимых. Процесс продолжится в 15:00.

В Алматы началось первое слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Фото: Zakon.kz

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Генпрокуратура: Кайрат Кудайберген и Дикий Арман амнистии не подлежат

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман. Вместе с ним были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ. Также ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы.

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Уголовное дело в отношении Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена поступило в суд

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в январских беспорядках. Его исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата. Он находится под стражей с момента задержания.

6 сентября 2023 года уголовное дело в отношении Дикого Армана (Армана Джумагельдиева) и Кайрата Кудайбергена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы.

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