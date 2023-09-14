В Алматы началось слушание по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена
Предварительное слушание проходит в СИЗО – исправительном учреждении №72 КУИС МВД РК.
Фото: Zakon.kz
Всего на скамье подсудимых 45 человек, включая Дикого Армана и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Судья процесса – Асхат Аширбеков.
Фото: Zakon.kz
В первой половине дня суд устанавливал личности подсудимых. Процесс продолжится в 15:00.
Фото: Zakon.kz
7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман. Вместе с ним были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.
По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.
5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ. Также ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы.
22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в январских беспорядках. Его исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата. Он находится под стражей с момента задержания.
6 сентября 2023 года уголовное дело в отношении Дикого Армана (Армана Джумагельдиева) и Кайрата Кудайбергена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы.