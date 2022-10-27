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Третья полицейская погоня за неделю попала на видео

Третья полицейская погоня за неделю попала на видео Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске полицейские задержали пьяного лихача. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, для этого им пришлось устроить погоню за правонарушителем.

Стражи порядка отмечают, что за рулем находился 22-летний житель областного центра. После проведенной экспертизы стало известно, что задержанный был пьян.

Кроме того, в мае водителя уже лишали права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, добавили в пресс-службе.

Начато досудебное расследование.

26 октября стало известно о ночной погоне за нарушителем в Кызылорде. Уже 27 октября на видео засняли погоню за черным Land Rover в Астане.

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Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
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