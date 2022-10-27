Шарль Мишель: Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу

По завершении переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, Шарль Мишель высказал благодарность за теплый прием и поздравил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с Днем Республики.

Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами укрепляются. Казахстан – важный партнер Европейского союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу поздравить Вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского союза, – подчеркнул президент Европейского совета.

Он отметил, что тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона.

Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем просто политический диалог между двумя регионами. Шарль Мишель

В свою очередь глава государства отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к Казахстану. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским союзом. Отрадно, что нынешний визит господина Шарля Мишеля проходит в преддверии этой юбилейной даты. Мы придаем особое значение этому визиту, а также высоко оцениваем значительный вклад господина президента в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана также сообщил, что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двусторонних отношений на новый уровень.

Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что Европейский союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 млрд долларов инвестиций из ЕС. За восемь месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43% и составил 26 млрд долларов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонних связей в сферах энергетики, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Прежде всего мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и "зеленая" энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута, – заявил глава государства.

Отдельное внимание, как подчеркнул президент, было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций.

Наряду с этим в ходе переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека, верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимым в рамках построения Справедливого Казахстана.

Лидер Казахстана поблагодарил европейскую сторону за поддержку, оказываемую нашей стране в рамках различных программах.

На встрече мы обсудили актуальную региональную и международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС со странами Центральной Азии. Я выразил признательность господину Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение участвовать во встрече, которая сегодня после обеда пройдет в Астане в формате С5+. Мы договорились объединить наши усилия и совместно работать на международном уровне. Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами завершившихся переговоров и отметил, что по приоритетным направлениям был достигнут ряд договоренностей. Как подчеркнул глава государства, визит президента Шарля Мишеля в Казахстан будет способствовать укреплению взаимодействия между Казахстаном и Европейским союзом.

Совместное заявление для прессы Касым-Жомарта Токаева и Шарля Мишеля можно прочитать здесь.

26 октября президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

27 октября Касым-Жомарт Токаев встретил Шарля Мишеля в резиденции Акорда, где состоялись переговоры.