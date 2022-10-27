На западе Казахстана подросток угнал машину родственника

12-летний подросток из Западно-Казахстанской области угнал Toyota Camry у родственника. Инцидент произошел еще ночью 15 октября в поселке Зачаганск, сообщает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, на родителей подростка составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по ст. 127 КоАП РК. А по данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК ("Угон").

В итоге сумма ущерба составила 6,5 млн тенге. Автомашина, как уточнили в пресс-службе ведомства, возвращена владельцу.

20 октября акмолинец угнал автомобиль и попал в аварию. ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Алматы: автомобиль марки ВАЗ-21100 вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.