Подросток за рулем машины перевернулся около частного дома в ЗКО

Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток, опрокинулась в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, авария произошла утром 2 сентября.

"Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП или 36 920 тенге", – пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Отмечается, что владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП или 184 600 тенге.

Ранее сообщалось, что водитель на машине с российскими номерами за три дня в Уральске нарушил ПДД более 40 раз.