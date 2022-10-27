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Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 17,7% за год

Жапаров Фото: akorda.kz
Лидеры Казахстана и Кыргызстана — Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров высоко оценили практические результаты правительств двух стран в сфере торговли, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 17,7%. Реализуется задача по доведению объемов двусторонней торговли до 2 млрд долларов.

27 октября Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда встретил Садыра Жапарова.

Приветствуя главу Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев выразил ему признательность за приезд в Астану для участия во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.

Ваш визит имеет особое значение. Наша двусторонняя встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем приумножить наши достижения, а двустороннее партнерство продолжит динамично развиваться, – отметил глава Казахстана.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить столицу Казахстана.

Я рад участвовать в первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского союза в Астане. Мы высоко ценим уровень кыргызско-казахских отношений. Пользуясь случаем, поздравляю вас с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, – сказал Садыр Жапаров.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

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