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Токаев встретил Жапарова в Акорде

Токаев встретил Жапарова в Акорде Фото: akorda.kz
27 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.

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Астана Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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