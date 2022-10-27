Токаев встретил Жапарова в Акорде

27 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.