Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Астану, сообщает Zakon.kz.

У трапа самолета председателя правительства России встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

6 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встречался с Михаилом Мишустиным в Москве. Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.