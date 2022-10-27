Михаил Мишустин прибыл в Астану
Фото: kremlin.ru
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Астану, сообщает Zakon.kz.
У трапа самолета председателя правительства России встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.
Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
6 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встречался с Михаилом Мишустиным в Москве. Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
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