В Аргентине оспой обезьян впервые заболел ребенок

Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Аргентины заявило о том, что в стране зарегистрирован первый случай заражения ребенка оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.

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