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В Аргентине оспой обезьян впервые заболел ребенок

исследование Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Аргентины заявило о том, что в стране зарегистрирован первый случай заражения ребенка оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил телеканал TN, ребенку 10 лет. Всего в стране выявлено 627 случаев заражения.

Инфектолог Барбара Броесе рассказала, что в последние недели значительно выросло число заражений.

Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было, - сказала она.

По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.

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Елена Беляева
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