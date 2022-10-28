В Аргентине оспой обезьян впервые заболел ребенок
Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Аргентины заявило о том, что в стране зарегистрирован первый случай заражения ребенка оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.
Как уточнил телеканал TN, ребенку 10 лет. Всего в стране выявлено 627 случаев заражения.
Инфектолог Барбара Броесе рассказала, что в последние недели значительно выросло число заражений.
Мы наблюдаем 4-5 случаев в неделю, чего раньше не было, - сказала она.
По словам Броесе, дети и беременные женщины могут переносить оспу обезьян тяжелее, чем остальные.
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