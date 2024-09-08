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Пациента с подозрением на оспу обезьян изолировали в Индии

Пациента с подозрением на оспу обезьян изолировали в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 23:53 Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявила о том, что в стране найден пациент, у которого подозревают оспу обезьян, сообщает Zakon.kz.
"В настоящее время ведется расследование предполагаемого случая оспы обезьян. Пациент изолирован. Причин для беспокойства нет", – говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Как уточняется, у мужчины, недавно вернувшегося из страны, где распространяется оспа обезьян, подозревают случай заболевания этим вирусом. Пациент помещен в изолятор, его состояние стабильное. Минздрав Индии не сообщил, откуда прибыл этот человек, и в какой больнице он проходит лечение.

"Образцы пациента тестируются на наличие оспы обезьян. Лечение проходит в соответствии с установленными протоколами, идет отслеживание контактов пациента для выявления потенциальных источников заражения", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины. Случаи заражения были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса. Позже стало известно, что Конго получила первые вакцины.

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