Пациента с подозрением на оспу обезьян изолировали в Индии

Как уточняется, у мужчины, недавно вернувшегося из страны, где распространяется оспа обезьян, подозревают случай заболевания этим вирусом. Пациент помещен в изолятор, его состояние стабильное. Минздрав Индии не сообщил, откуда прибыл этот человек, и в какой больнице он проходит лечение.

A suspected Mpox case is currently under investigation.



The patient is put under isolation.



