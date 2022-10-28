Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря

Специалисты опубликовали китайский гороскоп на ноябрь 2022 года, в котором рассказали, что ожидает представителей каждого знака восточного календаря, сообщает Zakon.kz.

Редакция портала FTimes.ru ознакомилась с прогнозом и узнала, каким будет конец осени для каждого знака.

Крыса

(2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Для Крысы ноябрь будет опасным в финансовой сфере.

Тщательно планируйте и продумывайте каждую свою покупку и вложение. Больше сосредоточьтесь на доме и ремонте, эти работы вас порадуют.

Эксперты отметили, что ноябрь – это отличное время для путешествий, встреч, знакомств и приятного общения.

Бык

(2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Быки в последний месяц осени испытают сложности в выражении собственных эмоций и взаимопонимании с родными и близкими людьми.

У вас могут возникнуть конфликты и обиды, упреки и разочарования. Зато отличное время для работы и развития бизнес-проектов, сделок и переговоров.

По словам специалистов, безработные представители знака получат отличный шанс найти работу.

Тигр

(2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

В последний месяц осени Тигр покажет, как нужно работать с полной самоотдачей и трудолюбием.

Однако вам не нужно забывать о своем свободном времени и отдыхе, иначе есть риск переутомления и даже недугов. Кроме того, в это время вам показан активный отдых, без гаджетов и новостей.

Предстоящий месяц, как считают эксперты, подходит для того, чтобы начать диету и/или избавиться от вредных привычек.

Кролик

(2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Кролики в ноябре 2022 года должны серьезно позаботиться о собственном здоровье.

Возможно, вам нужно "подтянуть" иммунитет. Одевайтесь теплее и избегайте сквозняков. Не исключено, что на экваторе ноября вас одолеют апатия и хандра.

Специалисты советуют окружить себя тем и теми, кто приносит вам радость и удовольствие.

Дракон

(2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Драконы в ноябре станут настоящими генераторами идей и творческими личностями.

Вы полны вдохновения и сил, а также на высоте будут ваши организаторские и коммуникативные качества. Не обойдется и без неудач, и придется потрудиться, чтобы с ними справиться.

Победы, по словам экспертов, не будут легкими.

Змея

(2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Творчество и больше времени в кругу семьи – именно так должны провести ноябрь Змеи.

Также не забывайте о друзьях. Но ноябрь вы должны прожить тихо, без тусовок, вечеринок и поездок. Не ищите приключений и избегайте конфликтных ситуаций.

Отличная идея, по мнению специалистов, начать в последний месяц осени обучение, узнать что-то новое и полезное для себя.

Лошадь

(2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Для Лошадей это будет очень успешный месяц в финансовом плане.

Можете смело рассчитывать на прибавку к заработной плате или премию. Или же вы найдете новый, дополнительный источник дохода. Есть риск того, что в самый неподходящий момент вас подведет здоровье.

Эксперты рекомендуют не заниматься самолечением и не запускать недуг.

Коза

(2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Для творческих представителей знака, а также для тех, кто так или иначе связан со спортом, это будет отличный месяц.

Также успех станет на сторону педагогов, нянь и родителей. Вы легко найдете общий язык с подрастающим поколением.

Как отметили специалисты, в конце ноября представителям знака понадобятся советы и поддержка старших родственников.

Обезьяна

(2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

В последний месяц осени Обезьянам нужно будет проработать некоторые ситуации из прошлого и наконец-то поставить в них точку.

Возможна встреча с человеком, которого вы давно не видели, или вы поедете в места, где провели детство. Отличное время для смены работы и вообще любых перемен.

Эксперты не советуют заниматься поиском новой любви, так как начатый в ноябре роман ничем хорошим не закончится.

Петух

(2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Ноябрь Петухов начнется с неприятных новостей, которые коснутся их профессиональной деятельности.

Кроме того, у вас могут возникнуть скандалы и выяснение отношений в коллективе. Избегайте интриг и сплетен, сами не озвучивайте непроверенную информацию и не делитесь ни с кем своими секретами.

По словам специалистов, с экватора ноября им захочется перемен, но не окажется сил и смелости на них.

Собака

(2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

У Собак в ноябре может случиться бурный роман. Кроме того, у них будет очень много общения в это время.

В профессиональной жизни у вас все однообразно и неинтересно. Самым удачным днем месяца для вас станет полнолуние 8 ноября. Планируйте на него все самые важные и масштабные дела и начинания. В конце ноября вам вконец надоест рутина.

Эксперты рекомендуют сменить обстановку, а также найти возможность путешествия.

Свинья

(2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Для Свиньи это будет время приятных перемен и сюрпризов, интересных знакомств и насыщенного общения.

В профессиональной сфере вас ждут выгодные предложения. Не упускайте шансов и возможностей этого периода, в том числе и в любовных отношениях.

Одиноким представителям знака, как отметили специалисты, судьба подарит счастливую встречу.

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