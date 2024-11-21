Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 21 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Неожиданное известие сначала удивит и почти напугает вас, а потом натолкнет на интересные мысли. Для многих события этого дня станут своеобразной поворотной точкой, положат начало серьезным переменам, откроют дорогу к новым достижениям. Овнам желательно избегать переутомления. Звезды советуют отказаться от кулинарных экспериментов, поскольку органы пищеварения весьма уязвимы.

Телец

События первой половины дня заставят Тельцов поволноваться, но позитивные тенденции набирают силу довольно быстро, и вскоре вы заметите, что дела идут на лад. Очень ярко проявляется способность к импровизации, вы проявляете находчивость, которая помогает найти выход из сложных ситуаций. Вечер принесет приятный сюрприз или долгожданные новости. Возможно интересное знакомство.

Близнецы

День принесет Близнецам приятные известия, а также информацию, которая позволит вам быстро решить несколько актуальных проблем. Помните, что терять время зря нельзя. День требует активных действий, и именно они открывают путь к цели. Вам придется брать на себя ответственность за других, руководить чужими поступками. Это непросто. Будет много волнений и переживаний, правда, в основном – напрасных.

Рак

Ракам нужно проявить настойчивость и терпение. Достижение целей дается не легко, многие планы, на которые вы возлагали большие надежды, начинают казаться сомнительными, нереализуемыми. Воздержитесь от двусмысленных высказываний и шуток, которые могут показаться обидными – они подобны бомбе замедленного действия. Старшие родственники нуждаются в вашем внимании.

Лев

Это трудный день. Вы попали в сложное положение, хотя пока и не готовы признать это. Борьба с недоброжелателями становится все более острой, шансы на победу минимальны. К тому же сейчас вы даже предположить не можете, сколь влиятельные силы стоят за вашими врагами. Так что будьте бдительны, чтобы никто не подкрался к вам незаметно. Влюбленные очень придирчивы и требовательны, они буквально не дают покоя своей "половинке".

Дева

Сам по себе день не плохой, но многие его события – всего лишь предвестники будущих неприятностей. Поэтому Девы должны быть внимательны: только так можно заметить нечто важное и вовремя принять радикальные меры.

Неблагоприятна финансовая картина, возможна потеря значительной суммы. Вы склонны переоценивать людей, с которыми имеете дело, приписывать им достоинства, которыми те не обладают.

Весы

Прекрасный день для разнообразных начинаний. Ваши идеи, касающиеся профессиональной деятельности, очень хороши, и это наверняка будет замечено заинтересованными лицами.У Весов появляются новые надежды, вполне обоснованные. Вы чувствуете, что в скором времени сбудутся самые сокровенные ваши желания, и искренне радуетесь этому.

Скорпион

Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств, которое приведет к серьезному снижению ваших доходов. Вас радует общение с близкими: нет поводов для конфликтов и споров, можно спокойно обсуждать то, что кажется интересным и важным. Друзья порадуют хорошими новостями. Во второй половине дня представится возможность повидаться с человеком, по которому вы скучали в последние дни.

Стрелец

Неблагоприятный день. На работе возникает масса проблем, и вы совершенно не знаете, как подступиться к их решению. Хочется найти надежного советчика, но люди, к которым вы обращаетесь с вопросами, ничего толкового подсказать не могут. Возможно разочарование в человеке, с которым вы делились самыми сокровенными своими секретами.

Козерог

Достижение цели потребует усилий, готовьтесь к нелегкой борьбе. Звезды обещают Козерогам победу в сражении, но предупреждают, что легкой она не будет. Кто-то из партнеров может отказаться от сотрудничества, не исключено предательство со стороны человека, которого вы считали не только союзником, но и другом. Хочется веселиться и развлекаться, однако нужно найти время и для домашних дел.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть серьезные проблемы на работе, не исключено, что вам придется заняться поисками нового места. Конфликты с коллегами обостряются, и вы начинаете втайне мечтать о возвращении "худого мира", которым раньше были недовольны. Можно завязывать новые знакомства, начинать романтические отношения – звезды обещают массу приятных эмоций.

Рыбы

Рыбам предстоит столкнуться с серьезными трудностями при реализации масштабных планов. Рассчитывать можно только на собственные силы, и это существенно ограничивает возможности. Постарайтесь справиться со всеми текущими задачами, ничего не откладывая на завтра – следующий день будет еще менее плодотворным.

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