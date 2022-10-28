Смаилов: Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в СНГ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) вступает в новый этап развития, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава казахстанского правительства на заседании напомнил, что в прошлом году Содружество отметило свой 30-летний юбилей. По его словам, за прошедшие годы организация показала свою востребованность, стала прочным фундаментом дружеских отношений.

Благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального, гражданско-правового характера. Наши граждане имеют возможность безвизового передвижения между государствами Содружества. Казахстан как один из активных участников СНГ заинтересован в расширении сотрудничества и укреплении потенциала, раскрытии его возможностей. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Он подчеркнул, что ключевой составляющей партнерства стали принятые меры по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. И сегодня уже видно практический результат этой работы. Во всех странах Содружества происходит постепенное восстановление экономик, возрастает деловая активность.

В целях реализации мер по обеспечению экономической стабильности на пространстве СНГ принят перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. Документ предусматривает углубление сотрудничества по вопросам взаимных инвестиций, промышленных коопераций, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Алихан Смаилов

В Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов официально передал председательство в СНГ Кыргызстану.