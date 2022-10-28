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Задержание экс-полицейского Акимбаева прокомментировали в Антикоре

Задержание экс-полицейского Акимбаева прокомментировали в Антикоре Фото: pexels
В Антикоррупционной службе прокомментировали распространяемые в соцсетях сведения о длительном содержании под стражей Акимбаева А., якобы подозреваемого в совершении незначительных уголовных правонарушений, подследственность по которым не относится к Антикору, сообщает Zakon.kz.

В этой связи, как следует из публикации ведомства в Telegram-канале, сообщаем, что Антикоррупционной службой в отношении должностных лиц государственных органов окончено досудебное расследование по фактам совершения ряда тяжких коррупционных преступлений.

При задержании должностных лиц Акимбаев А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), имеющий родственные отношения с одним из подозреваемых, воспрепятствовал проведению следственных действий, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений.Пресс-служба Антикора

Как отметили в ведомстве, в результате данных противоправных действий его родственнику, подозреваемому в тяжком коррупционном преступлении, удалось скрыться, но в последующем он был задержан и в настоящее время признал инкриминируемые деяния.

С учетом собранных доказательств деяния Акимбаева А. квалифицированы как заранее не обещанное укрывательство коррупционного, тяжкого преступления, воспрепятствование производству досудебного расследования и применение насилия в отношении представителей власти.Пресс-служба Антикора

В Антикоррупционной службе также отметили, что квалификация деяний Акимбаева А. утверждена надзирающим прокурором.

С санкции следственного суда он взят под стражу, так как его деяния неразрывно связаны с действиями других фигурантов коррупционного уголовного дела. Прокуратурой подследственность в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом определена за Антикоррупционной службой.Пресс-служба Антикора

Иная информация, как подчеркивается в сообщении ведомства, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее в Антикоре сообщили, что страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров.

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