Антикор объявил в розыск экс-полицейского из Сатпаева

Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о казахстанце, разыскиваемом за совершение тяжкого преступления, сообщает Zakon.kz.

24-летнего казахстанца подозревают в превышении власти.

"Бакыт Адиль Есенжолулы – 25.07.2000 года рождения. Уроженец Карагандинской области (экс-оперуполномоченный ОП г.Сатпаев). Мера пресечения – "Содержание под стражей". Пресс-служба Антикора

При этом, в сообщении за 29 июля 2024 года говорится, что вознаграждение и анонимность гарантируются.

"В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить инициатору розыска в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Улытауской области (адрес г.Жезказган, ул.Курманбаева 15) по телефонам: Дежурная часть 8 (7102) 72-12-31, группа розыска, мобильный телефон 8-771-192-44-20, 8-775-912-87-07 (или написать на электронную почту kb.ulytau@antikor.gov.kz)". Пресс-служба Антикора

24 июля 2024 года стало известно, что Министерство внутренних дел объявило в розыск двух казахстанцев: их подозревают в хищениях из Qarmet.