Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и экс-вице-министр Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их. Суд удалился в совещательную комнату, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первым выступил с последним словом Олжас Абишев. Он, как и прежде, утверждает о своей невиновности в инкриминируемом ему преступлении.

Я искренне убежден в том, что в рассматриваемом судом случае нет криминального следа и нет преступления. Его и не может быть, и никогда не будет, потому что это противоречит моему воспитанию, моей сущности. Я тщательно и детально пояснил свою позицию по существу предъявленного мне обвинения, думаю, мне удалось довести до суда, что обвинение надуманное, противоречивое и безосновательное, рожденное в фантазиях АФМ. Экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев

По его словам, цифровизация здравоохранения стала костью в горле у медицинской мафии. Ее преступные доходы, заявил Абишев, резко упали, перекрылись каналы контрабанды нужных гражданам жизненно важных лекарств.

Ответ от фарммафии не заставил себя долго ждать – мы с господином Биртановым на скамье подсудимых. Мы боролись с коррупцией, и за это АФМ и прокуратура решили нас наказать. Я невиновен в том, в чем меня обвиняют, и прошу оправдать меня за отсутствием в моих действиях какого бы то ни было преступления. Олжас Абишев

Следующим выступил Елжан Биртанов. В начале своего слова он поблагодарил своих адвокатов за поддержку, профессионализм и честность. Он также поблагодарил всех родственников, друзей, коллег за поддержку. Биртанов сообщил, что поддержку высказали даже те люди, которых он 40 и больше лет не видел, – одноклассники, преподаватели, учителя.

С момента ареста, с первых дней, когда ты чувствуешь, что кто-то перед всей страной вываливает тебя в грязи, превращает в монстра, коррупционера, врага народа… поддержка дала мне силы. За эти два года очень много узнал о людях, о человеческом доверии… Мы не коррупционеры, мы не враги народа – мы хотели, чтобы люди понимали, что нами двигало, когда мы создавали платформу, когда я садился в самолет санавиации. Елжан Биртанов

Он отметил, что во время судебного следствия, а оно, отметил Биртанов, шло непросто, напряженно, нервно где-то, каждая сторона получила возможность высказаться, представить свои доводы.

Мы, изучив все материалы дела, вещественные доказательства, выслушав всех свидетелей, услышав доводы обвинения, убедились в том, что, очевидно, государственное обвинение не смогло доказать и обосновать якобы совершенные нами преступления. Те факты, которые были представлены, материалы дела и свидетельские показания, служебные записки и приказы, они как раз раскрыли нам полную картину, и в этой картине мы не увидели преступления, преступного умысла, о котором с большой фантазией и ложью было изложено в обвинительном акте. В конечном итоге в прениях гособвинение и прокуратура не смогли доказать обвинения, не представили каких-то фактов, формирующих диспозицию этого преступления, объективную и субъективную стороны, состав и события преступления. Елжан Биртанов

Помимо этого, заявил он, увидели множество нарушений закона и УПК.

Следствие должно быть объективным и, в том числе, научно обоснованным. Мы увидели предвзятость во всем, начиная с возбуждения дел, перевирались факты. Давление на свидетелей, давление на обвиняемых, пытки, подтасовка и проведение карманных экспертиз, неправильная интерпретация законов, бюджетного кодекса, закона об информатизации, закона об аудите, УПК. Все доказательства были собраны с грубейшим нарушением закона. Так быть не должно. Они не могут быть признаны какими-либо доказательствами. Надеюсь, вы оцените, как мы и ходатайствовали в совещательной комнате, и не построите свой вердикт на этих весьма сомнительных доказательствах. Экс-министр здравоохранения

Елжан Биртанов добавил, что они представили массу доказательств, свидетельств, которые дают истинную объективную характеристику этих событий. В том числе законы, подзаконные акты, контракты и приложения к ним, техническую документацию, письма и показания свидетелей, и даже личную переписку. Все это, по словам экс-министра, объективно характеризует эти события.

И мы, и вы видите, что нет никакого преступления. Вы видите, что конкретные люди в руководстве министерства и других госорганов решали государственную задачу по запуску этой платформы… И собирались этого достичь, пока вдруг не началось это абсолютно никому не нужное и вредное дело, следствие. Все остановили, все поломали, и все разбежались, и все боятся, естественно. Вот истинная картина. Нет злого умысла ни у меня, ни у Абишева. Нет и не могло быть. Нет никакого преступления, как нет и личной выгоды никакой. Не установлено, не доказано, не подтверждено. Елжан Биртанов

В завершение он выразил надежду, что судья в совещательной комнате объективно оценит доводы защиты, а также объективно оценит доводы, которые предоставила сторона гособвинения и признает его и Олжаса Абишева невиновными.

Мы не преступники, мы не нарушали закон. Елжан Биртанов

Елжан Биртанов также выразил благодарность коллегам. Он заявил, что было огромным удовольствием и честью работать с ними у руля нашего здравоохранения и выразил надежду, что они будут работать вместе и дальше.

Хотел бы начать с Олжаса Амангельдиевича (Абишева - экс-вице-министр здравоохранения - прим.ред.). Мне глубоко жаль, что, работая со мной, поверив в цели и задачи, которые я ставил перед вами, командой, отраслью, вы пошли, отбросили свои сомнения и страхи, в итоге подверглись изгнанию, гонениям, репрессиям и даже заключению. Олжас Амангельдиевич - это человек с блестящим образованием, острым умом, знаниями, опытом, а главное, честью и достоинством. Берик Шарип – профессионал, работал, приходил ко мне – Елжан Амантаевич, опасно. Я говорил – работаем, ситуация сложная. И многие другие в суде выступали коллеги – Людмила Бюрабекова, Арнур Нуртаев, Дамир Кобжасаров. Мне повезло, что я работал с такими людьми. Мне жаль, что вы подверглись гонениям – некоторые даже покинули страну. Елжан Биртанов

Это люди, отметил экс-министр, с блестящим образованием. Он выразил надежду, что у них не возникнет разочарования в своей профессии, в целях, и в своей стране.

Мне жаль, что так получилось, но не делайте из этого скоропалительных выводов, я уверен, что вы продолжите работать на благо медицины. Кто если не вы, я говорил вам, и сейчас говорю – кто, если не вы. Елжан Биртанов

Отметим, что суд удалился в совещательную комнату, дата и время оглашения решения пока неизвестны. Известно лишь то, что оно пройдет только в режиме офлайн. Судья попросил всех участников явиться в суд на оглашение приговора.

11 октября прокурор запросил шесть лет лишения свободы для Елжана Биртанова.

19 октября защита экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова завершила прения в суде в Астане. Его адвокаты и защитник Есжан Биртан заявляют о его невиновности.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.