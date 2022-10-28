В Сети опубликованы фото и видео со свадьбы Иманбека

Известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов женился. К такому выводу можно прийти, взглянув на фотографии в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео поделился на своей странице в Facebook пользователь Бауржан Джансеитов.

Теперь мы кудалар. Наша Айшабиби и Иманбек сыграли свадьбу! - подписаны фотография и видео.

Сам музыкант на своих страницах в социальных сетях информацию о свадьбе не упомянул.

Ранее в одном из интервью Иманбек говорил, что полтора года встречается со девушкой Айби, полтора года. Она первой поздравила его с получением музыкальной премии.

Иманбек единственный в Казахстане и СНГ обладатель премии Grammy.