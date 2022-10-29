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Назван Топ-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Назван Топ-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество Фото: unsplash
Эксперты по звездам перечислили три созвездия, представительницам которых чаще других не везет в любви, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", в Топ-3 старых дев вошли рожденные под такими созвездиями, как Козерог, Водолей и Весы.

Козерог

Представительницы этого знака зодиака роскошны, сильны и независимы. Они твердо стоят на ногах, стремятся к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасаются.

Своей целеустремленностью и внутренней силой дамы-Козероги порой отпугивают мужчин. Брак с ними возможен, если они позволят разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, жаждущую любви и защиты.

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Водолей

Мужчины любят рожденных под этим созвездием экстравагантных, интересных и ярких женщин. У них много поклонников, но сами они не спешат становиться верной женой.

Дамы-Водолеи ценят свободу и собственное инакомыслие. Могут отказаться от брака лишь затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если им попадется партнер под стать.

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Весы

Женщины-Весы женственны, нежны и грациозны. Мужчины носят их на руках, и все же, в конечном итоге, они могут остаться одинокими.

Причина кроется в их нерешительности. Эти дамы постоянно сомневаются в своем выборе, даже после принятия предложения о замужестве. Они колеблются, выбирают между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискуют не поймать ни одного.

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