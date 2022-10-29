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На свободу вышел осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана

Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу Фото: ortcom.kz
Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар 24", Руслан Енсебаев, осужденный на четыре года за коррупцию, вышел на свободу через два с половиной месяца – 81 день после приговора.

Руслан Енсебаев был признан виновным в получении взятки в размере 1 млн 200 тыс. тенге. Суд назначил ему четыре года лишения свободы, но уже через 2,5 месяца экс-чиновнику заменили наказание штрафом в 66 млн тенге. Соответствующее постановление вынесла коллегия по уголовным делам столичного суда, – говорится в сообщении.

Руслан Енсебаев был назначен вице-министром финансов РК в июне 2018 года.

23 сентября 2021 года районный суд №2 Есильского района города Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении бывшего вице-министра финансов Руслана Енсебаева. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

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