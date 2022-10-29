Илон Маск сообщил, что в Twitter изменится политика модерации контента

Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. Об этом заявил новый руководитель соцсети, американский миллиардер Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что "до созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению (заблокированных. – Прим. ред.) аккаунтов".

Чтобы быть предельно ясным, мы еще не внесли никаких изменений в политику модерации контента Twitter, – написал Илон Маск.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu October 29, 2022

28 октября стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, а гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

В этот же день вечером сообщалось, что первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании.