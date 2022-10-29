Минсельхоз Казахстана планирует поставлять племенных животных в Кыргызстан

Казахстан и Кыргызстан нацелены на наращивание объемов взаимной торговли агропродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в рамках визита кыргызского коллеги Аскарбека Джаныбекова в нашу страну, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отмечается на сайте ведомства, после снятия Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных Министерство сельского хозяйства РК готово проработать возможность поставки племенных животных, а также племенного материала в Кыргызстан.

Ербол Карашукеев отметил, что Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Кыргызстаном в сферах животноводства и растениеводства.

Глава казахстанского Минсельхоза подчеркнул, что у двух государств имеются большие перспективы налаживания более тесной экономической кооперации в животноводстве, совместном развитии производства и переработки продукции АПК, а также в обмене генетическим материалом и развитии торговли семенами.

Мы готовы рассмотреть вопрос производства и реализации участникам семенного рынка Кыргызстана семян новых высокорепродуктивных сортов и посадочного материала плодово-ягодных культур. Также намерены активно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии, обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений. Ербол Карашукеев

По данным Минсельхоза РК, товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам восьми месяцев 2022 года вырос на 9% и составил 159,9 млн долларов.

Экспортирует Казахстан, в основном, яйца, молочные продукты, муку, макаронные изделия, шоколад и кондитерские изделия. А импортирует из Кыргызстана молочную продукцию и безалкогольные напитки.

19 октября стало известно, что Казахстан выплатит Кыргызстану более 1,5 млрд тенге за поставленную воду. Проект постановления "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан" подготовил Комитет по водным ресурсам.