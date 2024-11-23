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Законодательство РК

Торговые препятствия и сложности транзита обсудили главы Минсельхозов Казахстана и России

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 10:22 Фото: akorda.kz
Упрощение торговли агропродукцией, сложности транзита, а также ряд других вопросов обсудили на встрече в Астане министры сельского хозяйства Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минсельхоза РК Айдарбека Сапарова, Казахстан и Россия – стратегические партнеры по всем направлениям сотрудничества, при этом агропромышленный комплекс занимает в нем особое место.

"Такая встреча – отличная возможность обсудить актуальные вопросы, сосредоточиться на поиске решений для устранения существующих барьеров, чтобы сделать наше сотрудничество еще более продуктивным", – отметил Сапаров.

Он добавил, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов товаров через свои территории, в том числе зерна.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут напомнила, что страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего, в области селекции сельхозкультур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие по подготовке кадров для АПК – в первую очередь за счет создания совместных сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов.

Ранее стало известно, что в Казахстане на шесть месяцев продлят запрет на вывоз некоторых видов рыбы. Речь идет о свежем, охлажденном или замороженном судаке и соме (за исключением африканского).

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