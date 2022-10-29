Десятки человек пострадали в давке в центре Сеула во время празднования Хэллоуина

Минимум 50 человек пострадали из-за давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в центре Сеула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Рёнхап", у десятков людей произошла остановка сердца из-за давки около отеля "Гамильтон" в центре Сеула. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

Данных о числе погибших пока нет. На место происшествия были направлены более 400 спасателей. Некоторым пострадавшим проводят сердечно-легочную реанимацию на месте, часть направили в больницы.

Очевидцы опубликовали видео давки. На кадрах видно, как большое количество людей разгуливает по городу. Горожане плотно прижимаются друг другу, так как места для них на улицах не хватает.

Агентство сообщает со ссылкой на местные СМИ, что толпа двинулась в сторону одного из баров из-за появившейся информации, что туда отправилась неназванная знаменитость.