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Начальника полиции Сеула признали виновным в смертельной давке на Хэллоуин

Начальника полиции Сеула признали виновным в смертельной давке на Хэллоуин Фото: pixabay
Начальника муниципальной полиции Сеула признали виновным в массовой давке, случившейся в квартале Итхэвон во время празднования Хэллоуина в 2022 году. Ему предъявили обвинения в халатности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 22 января, начальник полиции Сеула Ким Гван Хо признан виновным в массовой гибели людей во время давки, произошедшей 29 октября 2022 года в столице Южной Кореи. В результате трагического происшествия погибли более 150 человек, включая студентку из Казахстана, и пострадали свыше 200.

Полиция Южной Кореи подтвердила, что Гван Хо признали виновным в профессиональной халатности, повлекшей гибель людей. Он стал самым высокопоставленным среди представителей корейской правоохранительной системы, которых ждет ответственность в связи с трагедией в Итхэвоне. Вплоть до решения суда Гван Хо сохранял должность начальника полиции Сеула. Ранее еще двоих полицейских осудили за попытки скрыть улики по делу о массовой давке.

В ходе следствия стало известно, что многочисленные звонки с предупреждениями о слишком большом количестве людей в квартале Итхэвон поступали в полицию еще за четыре часа до начала массовой давки, но правоохранительные органы эту ситуацию проигнорировали. Лишь после того, как люди начали задыхаться и падать в толпе, на место происшествия наконец отправили четыре наряда полиции. К тому моменту сотрудники органов правопорядка уже не могли предотвратить давку в популярном квартале ночных заведений, где на ограниченном пространстве собрались тысячи людей.

В результате давки в квартале Итхэвон 29 октября 2022 года погибли 159 человек, в том числе 26 иностранцев. Среди жертв трагического инцидента оказалась 26-летняя казахстанка из Актюбинской области, которая была студенткой корейского вуза.

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