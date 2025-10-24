Самое древнее захоронение человека в Казахстане нашли археологи

Ученые и археологи во время раскопок в поселении Кокен, в степной зоне Восточного Казахстана, нашли древние свидетельства жизни человека каменного века, "спрятанные" под поселением более поздней – бронзовой эпохи, сообщает Zakon.kz.

В более ранних слоях обнаружили человеческое захоронение, датируемое серединой VI тысячелетия до нашей эры или периодом раннего неолита. Результаты работы исследователей описаны в журнале "Қазақстан археологиясы". Согласно им, погребение в поселении Кокен представляет собой самое раннее в Казахстане захоронение.

Археологи, углубившись под слой жизнедеятельности времен бронзовой эпохи на 63 см, обнаружили полуразрушенный череп и трубчатые кости скелета взрослого человека.

"Череп одного индивидуума был уложен рядом с посткраниальным скелетом другого. Череп ориентирован к северо-западу, при этом посткраниальный скелет, находившийся в скорченном положении, на правом боку, был ориентирован на северо-восток. Человеческие останки залегали на глубине от 63 см до 72 см", – говорится в исследовании.

Предполагается, что погребение было совместным. Общая площадь захоронения составляет 4 м. Для совершения захоронения была вырыта яма округлой формы. При этом в погребении отсутствовали какие-либо наземные признаки, указывающие на захоронение.

"Согласно некалиброванным датам, полученным в результате радиоуглеродного анализа по кости человека индивидуума-1, данное захоронение датируется 5 471-5 222 лет до н.э. (с вероятностью в 95,4%)... Несмотря на то, что погребение относится к раннему неолиту, каких-либо других материальных следов, свидетельствующих о пребывании здесь человека в данный период, не зафиксировано. Погребение залегало на 20 см глубже горизонта бронзового века и прорезало культурный слой эпохи мезолита. В целом, как уже упоминалось, памятник разновременный – здесь фиксируются находки довольно широкого хронологического диапазона, датируемого от мезолита до эпохи бронзы", – отмечают ученые.

Им удалось определить, что примерный возраст одного из погребенных составлял 20-25 лет и он был старше второго погребенного, возраст которого отнесли "от раннего до среднего подросткового периода". Пол одного человека определили как мужской.

"Таким образом, Кокенское погребение, датируемое VI тыс. до н.э., является самым ранним погребением на территории Казахстана. Погребение имеет уникальный обряд, не имеющий аналогов в Казахстане, и, основываясь на таких чертах захоронения, как совместное захоронение черепа и посткраниального скелета двух разных индивидуумов, сильно скорченное положение костяка и небольшое количество сопроводительного инвентаря в погребении, указывает на то, что ранненеолитическое погребение Кокен обладает чертами ритуалов захоронения памятников Байкальской Сибири и Центральной Монголии", – делают выводы исследователи.

