В российском городе нашли древнее поселение под землей

В российском городе Абакане археологи обнаружили древнее поселение таштыкской культуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля сообщила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасии.

"Ученые нашли следы проживания людей на площадке около улицы Ленинского Комсомола. Это поселение таштыкской культуры, которое существовало в начале I тысячелетия в бассейне Среднего Енисея. На месте раскопок обнаружено множество индивидуальных находок, несущих максимум научной информации: костяные наконечники стрел, кусочки керамических изделий, хорошо отшлифованная игральная кость (предположительно баранья). Фрагмент керамического сосуда, содержащий остатки снеди, после микробиологического исследования расскажет о пище наших предков.", – говорится в сообщении.

Археолог Петр Амзараков считает, что в месте раскопок находилась мастерская по изготовлению костяных наконечников стрел, так как в процессе работы был обнаружен культурный слой, содержащий множество обломков этих изделий.

"Обнаруженное древнее поселение раскроет и дополнит имеющиеся знания о периоде таштыкской культуры, знаменитым своими погребальными масками", – отмечается в информации.

Ранее археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире. Подробнее можно узнать здесь.