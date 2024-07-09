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В российском городе нашли древнее поселение под землей

В российском городе нашли древнее поселение под землей , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 01:51 Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия
В российском городе Абакане археологи обнаружили древнее поселение таштыкской культуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля сообщила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасии. 

"Ученые нашли следы проживания людей на площадке около улицы Ленинского Комсомола. Это поселение таштыкской культуры, которое существовало в начале I тысячелетия в бассейне Среднего Енисея. На месте раскопок обнаружено множество индивидуальных находок, несущих максимум научной информации: костяные наконечники стрел, кусочки керамических изделий, хорошо отшлифованная игральная кость (предположительно баранья). Фрагмент керамического сосуда, содержащий остатки снеди, после микробиологического исследования расскажет о пище наших предков.", – говорится в сообщении.

Археолог Петр Амзараков считает, что в месте раскопок находилась мастерская по изготовлению костяных наконечников стрел, так как в процессе работы был обнаружен культурный слой, содержащий множество обломков этих изделий.

"Обнаруженное древнее поселение раскроет и дополнит имеющиеся знания о периоде таштыкской культуры, знаменитым своими погребальными масками", – отмечается в информации.

Ранее археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире. Подробнее можно узнать здесь

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