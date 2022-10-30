NYT: Маск будет увольнять сотрудников Twitter до 1 ноября

Новый владелец Twitter Илон Маск продолжает сокращать сотрудников соцсети, несмотря на обещание этого не делать, сообщает Zakon.kz.

Новый владелец почти сразу же избавился от нескольких топ-менеджеров, но этим дело, похоже, не обойдется. Сокращения могут коснуться 50% штата, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в компании.

По данным газеты, сотрудники Twitter должны быть уволены до 1 ноября. Это день, когда работники получают гранты в виде акций компании. Таким образом, уволив работников до этой даты, Илон Маск может не выплачивать гранты.

По данным NYT, некоторые отделы сократят сильнее, чем другие (какие именно, не уточняется), но в соцсетях уже появлялась информация, что дали отставку всей команде дата-инженеров.

Ранее сотрудники Twitter вынужденно распечатали коды, опасаясь увольнения. Это было сделано на случай, если работникам придется доказывать свою востребованность. Газета также сообщает, что для предотвращения внесения изменений в приложение соцсеть ввела "замораживание кода".

Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по покупке Twitter 27 октября. По данным СМИ, соцсеть возглавил сам миллиардер, после чего уволил большую часть руководства, включая главного исполнительного директора, финансового директора и двух старших юристов.

По данным Bloomberg, Парага Агравал, Нед Сигал и Виджая Гадде могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.

Маск в пятницу, 28 октября, после покупки соцсети заявил, что учетные записи пользователей Twitter, действие которых было приостановлено по сомнительным причинам, будут восстановлены.