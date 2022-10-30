Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter
Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский предприниматель Илон Маск распорядился с 29 октября начать увольнения сотрудников Twitter, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Times, у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения. Всего в компании работает 7500 сотрудников. Кто именно останется без работы, пока неизвестно.
Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября – даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций, –говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.
28 октября стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, а гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
В этот же день вечером сообщалось, что первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании.
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