Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter

Американский предприниматель Илон Маск распорядился с 29 октября начать увольнения сотрудников Twitter, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Times, у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения. Всего в компании работает 7500 сотрудников. Кто именно останется без работы, пока неизвестно.

Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября – даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций, –говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

28 октября стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, а гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Новость по теме Илон Маск сообщил, что в Twitter изменится политика модерации контента

В этот же день вечером сообщалось, что первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании.