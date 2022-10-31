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7 человек госпитализировали после ДТП с участием 3 автомобилей в Алматы

LADA Granta,Opel Astra, Toyota Camry Фото: Zakon.kz
Авария произошла на перекрестке улиц Байзак батыра и Ашимова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль LADA Granta двигался по улице Ашимова в северном направлении.

На пересечении с улицей Байзак батыра, проигнорировав знак "Уступи дорогу", на перекресток выехал автомобиль Toyota Camry, двигавшийся по улице Байзак батыра в западном направлении.

Toyota протаранила LADA, которая вылетела на тротуар, где снесла опору газовой магистрали и врезалась в забор частного дома.

Toyota понесло вслед за LADA, по пути автомобиль врезался в Opel Astra, двигавшийся улице Ашимова в южном направлении.

В Opel Astra находились муж, жена и их четырехлетний ребенок. В LADA Granta - 4 пассажира. Всех госпитализировали.

Водитель Toyota не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Хозяин дома, куда врезались машины, сказал, что это 7 авария, которая сносит ему забор. Иногда машины влетают прямо во двор.

9 сентября 2022 года на этом же месте погиб пешеход, пострадавший после ДТП с участием автомобилей Hyundai Sonata и LADA Granta.

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

LADA Granta, Opel Astra, Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

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