Очередная серьезная авария с участием мопеда произошла в Алматы
Фото: Zakon.kz
6 сентября вечером на перекрестке улиц Кабанбай батыра и Нурмакова произошла серьезная авария, где пострадал водитель, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль марки Chevrolet Cobalt двигался по улице Кабанбай батыра в западном направлении, по главной дороге.
Фото: Zakon.kz
В это время мопед ехал в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Мопедист проигнорировал красный знак Stop и выехал на перекресток с улицей Нурмакова, где поперек ему выехал Шевроле.
Фото: Zakon.kz
Водитель мопеда на полном ходу врезался в автомобиль и перелетел его.
Фото: Zakon.kz
Парень получил множество травм и был экстренно госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что Алматы сталкивается с волной ДТП с участием мопедов и скутеров.
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