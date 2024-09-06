Очередная серьезная авария с участием мопеда произошла в Алматы

Автомобиль марки Chevrolet Cobalt двигался по улице Кабанбай батыра в западном направлении, по главной дороге.

Фото: Zakon.kz

В это время мопед ехал в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Мопедист проигнорировал красный знак Stop и выехал на перекресток с улицей Нурмакова, где поперек ему выехал Шевроле.

Фото: Zakon.kz

Водитель мопеда на полном ходу врезался в автомобиль и перелетел его.

Фото: Zakon.kz

Парень получил множество травм и был экстренно госпитализирован.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что Алматы сталкивается с волной ДТП с участием мопедов и скутеров.