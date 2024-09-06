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Очередная серьезная авария с участием мопеда произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04 Фото: Zakon.kz
6 сентября вечером на перекрестке улиц Кабанбай батыра и Нурмакова произошла серьезная авария, где пострадал водитель, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Chevrolet Cobalt двигался по улице Кабанбай батыра в западном направлении, по главной дороге.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04

Фото: Zakon.kz

В это время мопед ехал в южном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04

Фото: Zakon.kz

Мопедист проигнорировал красный знак Stop и выехал на перекресток с улицей Нурмакова, где поперек ему выехал Шевроле.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04

Фото: Zakon.kz

Водитель мопеда на полном ходу врезался в автомобиль и перелетел его.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04

Фото: Zakon.kz

Парень получил множество травм и был экстренно госпитализирован.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:04

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что Алматы сталкивается с волной ДТП с участием мопедов и скутеров.

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