Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Кроме того, пострадали и доставлены в больницы 70 человек, не менее 100 числятся пропавшими, передает телеканал NDTV.
Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был открыт после реконструкции 26 октября. По данным издания Hindu, ремонтом 140-летнего моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.
Продолжается спасательная операция, которая осложнена плохой видимостью на воде при темном времени суток.
На место происшествия прибыл премьер-министр страны Нарендра Моди. Он пообещал помочь семьям погибших и пострадавшим.
30 октября в Индии обрушился пешеходный мост, на котором находились около 500 человек. Большинство из них оказались в воде.