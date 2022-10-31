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Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90

Число погибших превысило 90 Фото: pxhere
Количество погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат превысило 90 человек, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пострадали и доставлены в больницы 70 человек, не менее 100 числятся пропавшими, передает телеканал NDTV.

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был открыт после реконструкции 26 октября. По данным издания Hindu, ремонтом 140-летнего моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.

Продолжается спасательная операция, которая осложнена плохой видимостью на воде при темном времени суток.

На место происшествия прибыл премьер-министр страны Нарендра Моди. Он пообещал помочь семьям погибших и пострадавшим.

30 октября в Индии обрушился пешеходный мост, на котором находились около 500 человек. Большинство из них оказались в воде.

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Константин Вноровский
Индия
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