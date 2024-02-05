Число погибших из-за пожара в Чили превысило 90 человек
Фото: скриншот видео
Государственная служба судебно-медицинской экспертизы Чили заявила о том, что число погибших в результате лесных пожаров в регионе Вальпараисо превысило 90 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом они заявили через соцсети X.
"Служба судебно-медицинской экспертизы предоставляет официальную информацию о людях, погибших в результате чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. На данный момент есть данные о 99 погибших", – говорится в сообщении ведомства.
massive forest fires in chile https://t.co/FuOnBmWlyo— SM (@slothmanifesto) February 5, 2024
Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров, начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.
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