Число погибших из-за пожара в Чили превысило 90 человек

Фото: скриншот видео

Государственная служба судебно-медицинской экспертизы Чили заявила о том, что число погибших в результате лесных пожаров в регионе Вальпараисо превысило 90 человек, сообщает Zakon.kz.

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