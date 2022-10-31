Опубликован рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье. По словам астрологов, время расплаты за похмелье проходит по-разному и есть представители зодиакального круга, наиболее подверженные абстинентному синдрому и способные страдать от него с особым настроем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье.

№1 Рыбы

Утро после гулянки Рыбы встречают еле живые. Но их особенность в том, что свои страдания они не в силах скрыть, да и не особо стремятся.

Вы проснетесь с лицом благородного зеленоватого оттенка и тихим голосом попросите подать вам воды. Не растрогать окружающих таким видом просто невозможно. К вечеру вокруг вас будут плясать желающие посочувствовать, а вы — благосклонно будете принимать помощь.

№2 Водолей

Похмельный Водолей печален и вызывает массу сочувствия.

Вы страдаете так, что даже перестаете разговаривать, что для вас в обычном состоянии нехарактерно. Укрывшись дома под одеялом, вы лежите и не подаете признаков жизни. Родные начинают переживать и пытаются оказать вам посильную помощь, но все тщетно — страдать вы будете до вечера.

№3 Телец

Чувство тревожности у похмельного Тельца зашкаливает. Даже если он пил с лучшими друзьями, его накрывает паника — а вдруг я чего натворил?

Вы судорожно проверяете телефон и соцсети, обзваниваете товарищей по сабантую и вытягиваете из них информацию, вплоть до мельчайших подробностей: а я точно на такси уехал? а точно прямо домой? ни с кем не знакомился? не хамил?

№4 Рак

Раки регулярно пренебрегают советом: не умеешь пить — не пей. Как истинные трезвенники, они напиваются примерно раз в год, но делают это крайне эпично.

Обычно вы цедите бокал вина весь вечер, и успешно делая вид, что участвуете в пьянке наравне со всеми, к концу вечера остаетесь трезвыми. Но непременно наступит день, когда вам нальют чего покрепче, и тогда вы опьянеете мгновенно. Вы можете уснуть там же, где делали вид, что пьете. Поутру вы будете каяться и называть себя хроническим алкоголиком. Самобичевание, видимо, приносит вам облегчение, хоть у окружающих вызывает лишь усмешки.

№5 Лев

Лев после гулянки всеми силами старается не подать виду, что ему плохо, но это ему дается с трудом.

Будучи убежденным, что похмелье — состояние, которое надо перетерпеть, вы страдаете вдвойне. Терпение — не ваш конек, поэтому свой гнев на недоброе утро вы вымещаете на окружающих. Можете и посуду побить, и скандал закатить, лишь бы не подумали, что вы уже ни на что не способны после вчерашних подвигов.

№6 Дева

Пить с Девой весьма рискованно. В конце загула есть непременное условие, которое лучше соблюдать, если вы не хотите стать свидетелем ее похмельного утра. Уносите ноги! Если вам это не удалось, и вы ночевали с Девой в одном помещении, не важно, где: вас ждет веселое пробуждение.

С похмелья Дева очень любит наводить порядок. Причем не просто разбирать вещи или лениво мыть посуду, а устраивать генеральную уборку. И что с того, что проснулась она не у себя дома?! Главный минус в том, что всех вокруг она привлекает к активному участию.

№7 Близнецы

Каким будет утро у Близнецов, заранее не угадаешь.

Все зависит от того, какая часть их души взяла верх вчера. Если светлая — расслабьтесь: вчерашний гуляка мирно умоется, выпьет кофе и откроет утреннюю газету. Если же темная, пиши пропало. Близнецы ничего не вспомнят и начнут задавать вопросы: что было? где я? а какое сегодня число?

№8 Скорпион

Скорпион любит проводить утро после гулянки в компании. Потому что для него это самый лучший момент пьянки.

Ведь никаких неудобств после потребления спиртного даже литрами вы не испытываете! А значит, самое время понаблюдать за другими и хорошенько постебаться. Ради такого удовольствия вы готовы напиться и споить ближнего!

№9 Стрелец

Стрелец встречает утро похмелья как новый вызов. Причем для него он гастрономический.

Похмеляться вы любите не спеша, с хорошим плотным завтраком. И на его поиски вы готовы отправиться в рейд по всем забегаловкам в округе. Изучив две-три, где подают только чебуреки и гамбургеры, вы перейдете к основному меню и направитесь на поиски именно такого борща, как варила ваша бабушка!

№10 Козерог

Людей этого знака не заподозрить в том, что накануне они танцевали ламбаду на столе и гудели всю ночь.

Вы заранее запасетесь всем необходимым, чтобы встретить похмелье достойно. У вас и стакан воды холодной на тумбочке у кровати, и рассольник припасен, и супчик для опохмела. И, конечно же, баночка пива. А где первая, там и вторая… В общем, в итоге приведения себя в порядок вы плавно переходите в новую вечеринку. А раз так, то зачем останавливаться?

№11 Овен

Что такое похмелье, Овен знает лишь по рассказам друзей. И то не верит в них до конца: это ж надо, чтобы с утра человеку было так плохо! Вчера было хорошо, а значит, и сегодня будет ничего.

Поэтому вы спокойно встаете, принимаете душ, пьете кофе и идете по делам. Да, конечно, с годами следы вчерашнего веселья остаются на вашем лице, но на этот случай вы всегда умеете навести марафет или сделать так, чтобы костюмчик сидел. Со стороны никто и не подумает, что такой солидный человек как вы спал всего два часа.

№12 Весы

Если кто-то от похмелья страдает, Весы им наслаждаются. Для людей этого знака это прекрасный повод дать себе разрешение ничего не делать без зазрения совести.

Раз уж на свершение великих дел сил нет, можно спокойно провести день с книжкой или за просмотром фильма, заедая похмелье горячим бутербродом и попивая сладкий чай. К вечеру вы, кстати, будете готовы к новым алкогольным подвигам.

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