Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду
Фото: Zakon.kz
В Астане подруга вовлекла женщину в финансовую пирамиду. Она продала недвижимость и вложила деньги, сообщает Zakon.kz.
Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина обратилась в полицию.
Как она рассказала, ее приятельница в течение трех лет рассказывала о процветающем проекте, в котором она регулярно получает высокую прибыль. Рекламируя деятельность инвестиционной компании, она предложила потерпевшей внести определенную сумму за ежемесячное вознаграждение. Женщина продала недвижимость и отдала подруге 5 млн 600 тыс. тенге.
Проводится досудебное расследование.
14 сентября в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке. Более 100 человек пострадали.
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