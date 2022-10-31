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Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду

Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду Фото: Zakon.kz
В Астане подруга вовлекла женщину в финансовую пирамиду. Она продала недвижимость и вложила деньги, сообщает Zakon.kz.

Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина обратилась в полицию.

Как она рассказала, ее приятельница в течение трех лет рассказывала о процветающем проекте, в котором она регулярно получает высокую прибыль. Рекламируя деятельность инвестиционной компании, она предложила потерпевшей внести определенную сумму за ежемесячное вознаграждение. Женщина продала недвижимость и отдала подруге 5 млн 600 тыс. тенге.

Проводится досудебное расследование.

14 сентября в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке. Более 100 человек пострадали.

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