Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду

В Астане подруга вовлекла женщину в финансовую пирамиду. Она продала недвижимость и вложила деньги, сообщает Zakon.kz.

Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина обратилась в полицию.

Как она рассказала, ее приятельница в течение трех лет рассказывала о процветающем проекте, в котором она регулярно получает высокую прибыль. Рекламируя деятельность инвестиционной компании, она предложила потерпевшей внести определенную сумму за ежемесячное вознаграждение. Женщина продала недвижимость и отдала подруге 5 млн 600 тыс. тенге.

Проводится досудебное расследование.

14 сентября в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке. Более 100 человек пострадали.