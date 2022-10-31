Ссора парня с девушкой переросла в массовую драку в Алматы
Фото: pexels
В социальных сетях стало распространяться видео массовой драки в алматинском ЖК "Алтын Булак", сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данный инцидент. Драка произошла 30 октября около 09:00.
По предварительным данным, конфликт произошел между знакомыми молодыми людьми. Причина – ссора одного из юношей со своей девушкой.
Участники драки задержаны. Ведется досудебное расследование.
19 сентября в Алматы произошла массовая драка студентов. Обошлось без жертв и пострадавших.
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