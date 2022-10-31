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Ссора парня с девушкой переросла в массовую драку в Алматы

Ссора парня с девушкой переросла в массовую драку в Алматы Фото: pexels
В социальных сетях стало распространяться видео массовой драки в алматинском ЖК "Алтын Булак", сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данный инцидент. Драка произошла 30 октября около 09:00.

По предварительным данным, конфликт произошел между знакомыми молодыми людьми. Причина – ссора одного из юношей со своей девушкой.

Участники драки задержаны. Ведется досудебное расследование.

19 сентября в Алматы произошла массовая драка студентов. Обошлось без жертв и пострадавших.

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