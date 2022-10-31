В Алматы задержали подозреваемого в изнасиловании работницы гостиницы

28 октября в Управление полиции Талдыкоргана поступило заявление от 53-летней работницы одной из гостиниц города об изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет polisia.kz, выяснилось, что женщина подверглась изнасилованию со стороны неизвестного, проживавшего в одном из номеров талдыкорганской гостиницы.

Полицейским удалось по камерам видеонаблюдения, установленным в гостинице, определить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Алакольского района.

По данным УП Талдыкоргана, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который скрывался на территории Алматы. В настоящее время он доставлен в Талдыкорган и помещен под стражу... В ходе расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям, – сообщили в городской полиции.

Как отмечается, проводится расследование по ст. 120 УК РК "Изнасилование" и ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее сообщалось, что в Павлодаре арестовали подозреваемых в групповом изнасиловании 16-летней девочки.