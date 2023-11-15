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Глава полиции Талдыкоргана арестован: его подозревают в изнасиловании

Марат Куштыбаев арест Талдыкорган Фото: gov.kz
Подозреваемый в изнасиловании 27-летней девушки начальник Управления полиции Талдыкоргана арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 ноября 2023 года заявили в пресс-службе суда Жетысуской области.

"По сообщению Специализированного следственного суда Талдыкоргана, 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого К. сроком на два месяца".Пресс-служба суда Жетысуской области

Также отмечено, что постановление не вступило в законную силу.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть.

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