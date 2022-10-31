Футболист Тони Кроос впервые за 15 лет получил красную карточку

Один из самых титулованных футболистов Германии, полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос впервые в своей 15-летней профессиональной карьере получил красную карточку. Он был удален в матче испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Один из лучших хавбеков мира получил две желтые карточки во время встречи 12-го тура испанского первенства между "Реалом" и "Жироной". Вначале Кроос был наказан на 55-й минуте поединка, а затем уже в овертайме.

Что интересно, немецкий футболист никогда ранее не имел красных карточек, а это более 400 игр в Ла Лиге, Бундеслиге и в других международных турнирах. Историческое удаление Кроос заслужил от арбитра матча Марио Мелеро Лопеса.

Тони Кроос — первый немецкий игрок в истории футбола, который выиграл пять раз Лиги чемпионов УЕФА. Также он является чемпионом мира по футболу 2014 года.

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