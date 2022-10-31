В Лондоне экоактивисты облили краской фасады зданий

Экоактивисты хаотично покрыли оранжевой краской фасады зданий в Лондоне. На этот раз группа людей из Just Stop Oil залила краской здания правительства, банков и СМИ, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видеоролике в telegram-группах можно заметить, что досталось даже магазину Rolex. Своим флешмобом активисты выдвигают одно требование: прекратить добычу нефти и газа.

23 октября экоактивисты Letzte Generation облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре. Ее стоимость оценивается в 111 млн долларов. Инцидент произошел в потсдамском музее "Барберини".

14 октября картина нидерландского художника Винсента ван Гога подверглась нападению в Национальной галерее Лондона. Активистки природоохранного движения Just Stop Oil облили полотно томатным супом.