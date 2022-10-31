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Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии после обрушения моста

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат.

Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.

30 октября в Индии обрушился пешеходный мост, на котором находились около 500 человек. Погибли 90 человек.

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Токаев Касым-Жомарт Индия
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