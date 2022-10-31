В МЦРИАП прокомментировали падение обломков ракеты в Улытауской области

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что найденный в Улытауской области фрагмент ракеты не представляет опасности для общества и экологии, сообщает Zakon.kz.

26 октября в 6:20 (по времени Астаны) с космодрома "Байконур" была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21".

После чего в социальных сетях стали распространять видео с упавшей ступенью космического корабля в степи.

По информации пресс-службы МЦРИАП РК, на видео - часть металлической обшивки из листового металла — створка головного обтекателя. Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замками. Головной обтекатель не содержит в себе какое-либо ракетное топливо. Более того, для запуска ракеты-носителя "Союз 2-1а" используется керосин, не угрожающий здоровью.

Как заявили в ведомстве, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии.

Что касается места падения, то отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения №2 (зона Ю-28) – данный район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определен договором аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и России от 10 декабря 1994 года. Пресс-служба МЦРИАП РК

Как отметили в ведомстве, за двое суток до пуска, по результатам проведенной рекогносцировки, определяется место эвакуации населения (при наличии) из района падения, маршруты движения. Обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за два часа до пуска ракеты-носителя.

26 октября за два часа до пуска ракеты-носителя из населенного пункта "Бірлестік" (зимовки) были эвакуированы 46 человек, часть которых выехала из района падения на своих транспортных средствах, а остальные – на специально подготовленных для перевозки людей автотранспортных средствах.

Российская сторона вывезла обломки из района падения для дальнейшей переработки.