В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе ОПМ "Участок" на объездной Карасайской трассе обнаружен арсенал оружия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в бетонном водосточном тоннеле найдены четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20-го калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12-го калибра.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.