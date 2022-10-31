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Законодательство РК

В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия

оружие Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе ОПМ "Участок" на объездной Карасайской трассе обнаружен арсенал оружия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в бетонном водосточном тоннеле найдены четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20-го калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12-го калибра.

арсенал

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

арсенал

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Департамент полиции Акмолинской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

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