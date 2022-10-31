В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в бетонном водосточном тоннеле найдены четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20-го калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12-го калибра.
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.
Департамент полиции Акмолинской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.