Ситуация в Украине: 80% Киева без водоснабжения, Чехия готова помочь восстановить Днепропетровск

Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД самопровозглашенной ДНР уголовное дело по статье "госизмена", в Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что украинские власти направили в Интерпол запрос на ее имя, а все сенаторы получили повестки во Львовский суд.

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

РИА Новости: Бывшие украинские военнослужащие не хотят, чтобы их что-то связывало с украинской армией, и вслед за своими товарищами избавляются не только от татуировок националистического характера, но и от татуировок, обозначающих принадлежность к роду войск.

В России завершилась частичная мобилизация.

Украинские диверсанты пытались помешать прокладке нового участка газопровода в Запорожской области, были попытки подрыва, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что ситуация в сфере энергетики в регионе сложная, но эвакуация населения пока не планируется.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз из состава членов организаций.

В Киев прибыла правительственная делегация Чехии во главе с премьер-министром страны Фиалой.

Чехия выразила готовность участвовать в восстановлении Украины, в частности, Днепропетровской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

NBC сообщает, что президент США Джо Байден в июне в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вышел из себя и на повышенных тонах заявил, что тому следует проявлять больше благодарности за американскую помощь.

Публичное выражение Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом – Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.