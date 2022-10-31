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Ситуация в Украине: 80% Киева без водоснабжения, Чехия готова помочь восстановить Днепропетровск

Украина Фото: pixabay
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что 80% потребителей в столице остались без водоснабжения, а также часть города осталась без электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

  • Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД самопровозглашенной ДНР уголовное дело по статье "госизмена", в Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

  • Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что украинские власти направили в Интерпол запрос на ее имя, а все сенаторы получили повестки во Львовский суд.

  • Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

  • РИА Новости: Бывшие украинские военнослужащие не хотят, чтобы их что-то связывало с украинской армией, и вслед за своими товарищами избавляются не только от татуировок националистического характера, но и от татуировок, обозначающих принадлежность к роду войск.

  • В России завершилась частичная мобилизация.

  • Украинские диверсанты пытались помешать прокладке нового участка газопровода в Запорожской области, были попытки подрыва, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

  • Глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что ситуация в сфере энергетики в регионе сложная, но эвакуация населения пока не планируется.

  • Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз из состава членов организаций. 

  • В Киев прибыла правительственная делегация Чехии во главе с премьер-министром страны Фиалой.

  • Чехия выразила готовность участвовать в восстановлении Украины, в частности, Днепропетровской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • NBC сообщает, что президент США Джо Байден в июне в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вышел из себя и на повышенных тонах заявил, что тому следует проявлять больше благодарности за американскую помощь.

  • Публичное выражение Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом – Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.

  • Украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются рабочий день – глава Налогового комитета Верховной рады Гетманцев.

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