В Японии введут режим экономии электроэнергии зимой

Власти Японии решили ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря 2022 года по конец марта 2023 года. Они опасаются, что стране не хватит электроэнергии зимой, сообщает Zakon.kz.

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура обратился к населению и озвучил, как можно экономить электроэнергию, пишет Кyodonews.

Электроэнергию предложили экономить за счет снижения устанавливаемой температуры работы кондиционеров. Также рекомендовано выключать свет в помещениях, в которых он не используется.

Кроме того, предполагается введение системы бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года. Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет.

В рамках мер по обеспечению стабильных поставок мы решили возобновить работу автономных электростанций и закупить дополнительное топливо, – заявил Ясутоси Нисимура.

Правительство планирует начислять баллы семьям, которые сократили ежемесячное потребление электроэнергии на 3% и более по сравнению с предыдущим годом.

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Уровень инфляции в Японии в сентябре достиг 3%. Это произошло впервые с августа 1991 года. Рост цен в стране продолжается 13 месяцев подряд. Он вызван увеличением стоимости на энергоносители, учитывая рекордно низкий курс японской национальной валюты.