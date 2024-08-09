Мужчину на костылях толпой избили в Алматы

9 августа в социальных сетях распространилось видео избиения мужчины на костылях. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как несколько человек убегают от толпы разъяренных мужчин. Мужчина с костылями далеко уйти не смог. Он попытался отбиться, но против нескольких нападающих оказался бессилен. Его повалили на землю, били с разных сторон кулаками, затем ногами, а в конце, когда он уже не сопротивлялся, его стали бить ногами по голове.

За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело. Подозреваемые установлены и находятся под следствием. В настоящее время проводится комплекс процессуальных мер, направленных на обеспечение принципов всесторонности, полноты и объективности расследования", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что астанчанку избили в продуктовом магазине.