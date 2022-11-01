В Астане рецидивист ударил подростка и отобрал телефон

Грабитель в Астане ударил кулаком 14-летнего подростка и украл у него телефон. С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего, сообщает Zakon.kz.

По словам заявительницы, сумма ущерба составила 80 тыс. тенге.

Как уточнили в пресс-службе столичной полиции, ребенок находился на автобусной остановке, когда незнакомый попросил его телефон, чтобы позвонить другу.

Подросток передал телефон и заметил, что мужчина начинает медленно уходить в сторону. Далее, как следует из сообщения полиции, мальчик последовал за ним. В результате злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки, где несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном.

Стражи порядка провели розыскные мероприятия и задержали 36-летнего жителя Астаны. Он оказался ранее неоднократно судимым. Теперь проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В августе 26-летнего мужчину подозревали в хищении 5 млн тенге у родственника в Атырау. В полиции рассказали, что все деньги он испугался забрать сразу и спрятал часть в туалете этого же дома.